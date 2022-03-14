Doğu Anadolu'daki marketlere "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'daki marketlere "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

14.03.2022 15:46
Doğu Anadolu'daki marketlere "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Erzurum'da Yakutiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, son zamanlarda vatandaşlardan gelen talep ve şikayet üzerine marketlerde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetim yapan ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını kontrol etti.

Kontrollerini sürdüren ekipler, kasa ve etiket fiyatlarında aykırılık tespit ettikleri gıda satıcılarının haklarında işlem yapılması için Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne bildirecek.

Tunceli

Tunceli'de de fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri belirli aralıklarla marketleri denetleyerek, raflardaki etiket ile kasadaki fiyatların birbirine uyup uymadığını kontrol ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada kentte bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

Açıklamada, il genelinde ekiplerin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.

Ardahan

Ardahan'da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, kentte belli aralıklarla yapılan denetimlerin süreceğini söyledi.

Zorba, "Bu çalışmayı Ticaret İl Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kars

Kars'ta Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda yapılan denetimlerde yağ stoklanmasına karşı raflar kontrol edildi.

Marketlerin depolarında da inceleme yapan görevliler, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Doğu Anadolu'daki marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Doğu Anadolu'daki marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Doğu Anadolu'daki marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Doğu Anadolu'daki marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Ardahan, Erzurum, Ticaret, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki marketlere 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'daki marketlere "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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