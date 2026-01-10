Doğu\'da Kar ve Soğuk Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı, Tunceli'de soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

Sabah işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise yer yer tipiye dönüşüyor.

Tunceli

Tunceli'de de etkili ola soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereye düştüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu, dereler dondu.

Çemişgezek ilçesinde de doğaseverler kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kars

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karayolları ile belediye ekipleri sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar ev ve işyerli önünde biriken karları temizledi.

İlçe merkezinde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi park halindeki otomobilde hasar oluşturdu. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Sarıkamış Gençlik Merkezine ait futbol sahasında biriken karlar kepçeyle temizlendiği ilçede Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.