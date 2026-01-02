Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı İçin Elektrik Ekipleri Sahada - Son Dakika
Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı İçin Elektrik Ekipleri Sahada

02.01.2026 17:48
Çoruh EDAŞ, kar yağışında elektrik kesintilerini önlemek için bölgedeki ekiplerini aktif tutuyor.

Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Çoruh EDAŞ ekiplerinin sahada görevlerini sürdürdükleri belirtildi.

Çoruh EDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Artvin, Rize, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerin, olası arızalara hızlı müdahalde bulunmak ve kesinti sürelerini en aza indirmek için sahada aktif olarak görev aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, bölge genelinde 65 bin kilometreyi aşan şebekenin kesintisiz hizmet verebilmesi için 461 ekip ve 805 arıza, bakım ve onarım çalışanının görev aldığı vurgulandı.

Olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla tüm imkanların seferber edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütürken, kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor. Çoruh EDAŞ vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesini öneriyor."

Kaynak: AA

