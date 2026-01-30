Doğu Karadeniz'de Taşkın Riskine Karşı Makineli Çalışma - Son Dakika
Doğu Karadeniz'de Taşkın Riskine Karşı Makineli Çalışma

Doğu Karadeniz'de Taşkın Riskine Karşı Makineli Çalışma
30.01.2026 11:39
DSİ, 2025'te Doğu Karadeniz'de 278 noktada makineli çalışmayla sel riskini azaltıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Doğu Karadeniz'de sel ve taşkın riskini azaltmak amacıyla 278 farklı noktada iş makineleriyle çalışma yaptı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Makineli çalışmalarımızla hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerine yaptığı yatırımlarla Doğu Karadeniz'in mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmanın yanı sıra tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam ediyor. DSİ ile AFAD arasında imzalanan 'Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü' kapsamında; envantere katılan yeni iş makineleriyle 2025 yılı içerisinde Trabzon'da 88, Rize'de 66, Giresun'da 63, Gümüşhane'de 31 ve Bayburt'ta 30 olmak üzere toplam 278 noktada çalışma yapıldı. Karadeniz'in zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmalarla bölgedeki riskli noktalar, sel ve taşkın riskinden arındırıldı.

'DERELERİMİZİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ'

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, makineli çalışmalarla hem dere yataklarının güvenli hale getirildiğini hem de can ve mal kayıplarının önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti. Türkiye'nin en çok yağış alan illerinde dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydeden Balta, "Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Doğu Karadeniz bölgemizde de makineli çalışmalarımızla hem taşkın risklerini azaltıyor hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Trabzon Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasında bulunan Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerimizde gerçekleştirdiğimiz makineli çalışmalarımızla birlikte derelerimizi daha güvenli hale getiriyoruz" dedi.

'TAŞKIN RİSKLERİNİ BERTARAF EDİYORUZ'

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerindeki aşırı yağışlarda riskli derelere anında müdahale edildiğini ifade eden Mehmet Akif Balta, "Değişen iklim koşulları nedeniyle anlık ve şiddeti artan yoğun yağışlar beraberinde sel ve taşkınları meydana getirmektedir. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerimize önemli yağışlar düşüyor. Bu yağışlara karşı yeşil karıncalarımız, derelerimizde hummalı çalışmalar yürütüyor. Gerek dere ıslahları ve gerekse bent temizlikleri ile taşkın risklerini bertaraf ediyoruz" diye konuştu.

'ZORLU COĞRAFYADA HUMMALI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

2025 yılında Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illerinde toplamda 278 noktada makineli çalışma yaptıklarını aktaran Balta, "Envanterimizde bulunan makinelerimizle birlikte Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hummalı çalışmalar yürütüyoruz. Trabzon'da 88, Rize'de 66, Giresun'da 63, Gümüşhane'de 31 ve Bayburt ilimizde 30 olmak üzere, toplamda 278 farklı noktada makineli çalışma gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla birlikte derelerimizdeki taşkın risklerini de bertaraf etmiş olduk" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Balta, DSİ ile AFAD arasında imzalanan 'Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü' kapsamında DSİ envanterine katılan yeni makinelerin taşkınlarla mücadelede kullanılmasına ilişkin, "AFAD'dan gelen makinelerimizin Doğu Karadeniz'de gerek dere ıslahı ve gerekse bent temizliği çalışmalarında aktif olarak görev alıyor. Bu yeni iş makineleriyle birlikte yeşil karıncalarımızın gücüne güç katmış olduk. DSİ olarak rahmet olan yağmurun bir afete dönüşmemesi için derelerimizdeki makineli çalışmalarımıza, idari imkanlarımız doğrultusunda devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

