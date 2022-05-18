Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi

18.05.2022 09:08
Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi

Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda yer alan yollar helikopterden görüntülendi.

Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda yer alan yollar helikopterden görüntülendi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölge sınırlarının kesiştiği noktada, Erzurum ile Artvin arasında bulunan dağlık arazilerdeki yerleşim yerlerine açılan yollar zorluklarıyla dikkati çekiyor.

Artvin'in Şavşat, Borçka ve Hopa ilçelerinde, ağaçlık ve kayalık alanlarda zorlu çalışmalar sonucu açılan yollar, kıvrım kıvrım şekilleriyle ilgi çekici görüntüler sunuyor.

AA ekibince helikopterden görüntülenen yollar, bölgedeki dağlık arazilerde ulaşımın zorluğunu gözler önüne seriyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Karadeniz, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
08:07 18 Mayıs günü hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde yaşayanlar şemsiyelerinizi hazırlayın, sağanak geliyor
08:03 18 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:55 Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
07:54 NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement