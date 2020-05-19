Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı yürüyüş güzergahları ve otobüs durakları gibi alanları sürekli dezenfekte ediyor.

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çarşamba günleri sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen çocuklar için ilçedeki parklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.


Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarını da dezenfekte etti.

Bartın

Bartın Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, faaliyete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetim gerçekleştiriyor.

Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda da toplu taşıma araçları, sağlık, emniyet, askeri personel, PTT, Telekom çalışanlarının sivil araçları, basın çalışanları ile muhtarlar, kamu kurumlarının resmi araçları ile fabrika ve benzeri kuruluşların personel servisleri dezenfekte ediliyor.

Pazar yerinde, tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Düzce

Düzce'de kentin normal zamanda en işlek noktaları olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine, ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Belediye hoparlörlerinden belirli aralıklarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

Düzce Valiliği, kentin Kovid-19 salgınından en asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak ve en kısa sürede normal hayat koşullarına dönebilmek için çeşitli kararların alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisince toplum sağlığını korumak, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasına engel olmak için çeşitli tedbir kararları alındığı anımsatıldı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde devletin almış olduğu önleyici tedbirlerin başarılı olabilmesinin, ancak vatandaşların, devlet tarafından uygulamaya konulan tedbirlere ve kurallara uyarak bu sürece katkı sağlamalarıyla mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede sosyal mesafe kuralına uyulması, kamuya açık tüm kapalı ve açık yerlerde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılması, maskesiz olarak dışarı çıkılmaması, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar ile gençlerin sadece kendileri için belirlenen zaman diliminde dışarı çıkmaları, seyahat kısıtlaması bulunan yerleşim yerleri için alınan tedbirlere uyulması, iş yerlerinde de izolasyon, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlar uyarınca, iş yerlerinin, açılış ve kapanış saatlerine riayet etmeleri, uygulamaya konulan önlemlerin başarıya ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kent sokaklarında vatandaşlara belediye tarafından üretilen maskeleri dağıttı.

Özlü, yaptığı açıklamada, günde 15 bin maske dağıttıklarını ifade ederek, "1 milyon maske hedefimize emin adımlarla ilerlerken üretim tesisimizde de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Maskelerimizi her vatandaşımıza ulaştırmak için dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bu tedbirlerle sağlıklı günlere kavuşmamıza çok az kaldı." ifadelerini kullandı.

Karabük


Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu, sıcak havaya aldanıp insanların dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.


Vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gürel, evden çıkamayan vatandaşların da her türlü gereksinimlerinin giderildiğini ifade ederek insanların zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını istedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ilk günden bugüne kadar koronavirüs konusunda aldıkları tedbirlerin eksiksiz uygulandığını, ortak kullanım alanlarının gün içinde dezenfekte edildiğini, maske dağıtımı yapıldığını ve sokağa çıkamayanların da her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Vergili, ayrıca kent merkezinde aralıksız gıda denetimlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin devam ettiğini ifade etti.

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Ürkmezer, ramazan ayı nedeniyle özellikle fırın ve gıda satışı yapan alanları denetlediklerini aktardı.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. İlde dün alınan maskesiz sokağa çıkmama kararının ardından maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürdürülüyor.


Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.


Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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