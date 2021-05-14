Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kalabalık olduğu Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile hafta sonları vatandaşların uğrak yeri olan Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'nda sessizlik yaşanıyor.

Şehrin ana arterlerinde sakinlik oluşurken kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürüyor.