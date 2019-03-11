Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt Tapu Müdürlüğü'ne Modern Hizmet Alanı

Doğubayazıt Tapu Müdürlüğü'ne Modern Hizmet Alanı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet alanına geçmesini sağlayacak ilk adım, düzenlenen devir teslim töreniyle atıldı.

Doğubayazıt Tapu Müdürlüğü'ne Modern Hizmet Alanı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet alanına geçmesini sağlayacak ilk adım, düzenlenen devir teslim töreniyle atıldı.


İnegöl Caddesi'nde 6 yıldır bir binanın alt katında kiralanan iş yerinde hizmet veren İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün ilçe merkezinde daha modern bir alana taşınması için devir teslim töreni yapıldı.

Doğubayazıt Belediyesi ile İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında yapılan devir teslim anlaşması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne tahsisli kullanılmayan mevcut arazinin belediyeye devrini, buna karşılık da belediyenin yüzde 33 hissesi bulunan Doğubayazıt AVM'deki 16 ofisin tapu tarafından yeni hizmet yeri olarak kullanılmasını kapsıyor.

Doğubayazıt İlçe Tapu Müdürü Gülsen Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki haziran veya temmuz ayında yeni yerlerine taşınacaklarını söyledi.


Yeni hizmet yeriyle birlikte ilçe halkına daha modern ve hızlı hizmet sunacaklarını anlatan Sağlam, "Biliyorsunuz, şu an hizmet verdiğimiz yer, ilçe merkezine biraz uzak konumda. Dolayısıyla vatandaşlarımız için müdürlüğümüze ulaşmak ek bir masraf gerektiriyor. Bugün devir teslim anlaşmasını yaptığımız ve haziran veya temmuz ayında taşınacağımız Doğubayazıt AVM'deki yeni yerimiz ise tamamen merkezi bir konumda. Halkımız artık çok kolay bir şekilde bize ulaşacak." dedi.


Yeni Tapu Müdürlüğü'nün, AVM'nin toplam 6 katında hizmet vereceğine değinen Sağlam, şöyle devam etti:


"Yeni yerimiz, ön başvuru danışma birimi, mescit, servis alanları, eksper odaları, misafirhane ve engelliler için wc gibi birçok bölümden oluşacak. Hem personelimiz hem de vatandaşlarımız burada kendilerini evinde gibi hissedecekler. Bütün hizmetlerimiz çok daha hızlı ve modern olacak."

Devir teslim töreninin ardından Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin ile emeği geçenlere plaket takdim edildi.


Programa, Tapu Kadastro Erzurum 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Okumuş, Tapu Kadastro Şube Müdürü Atalay Solak, Doğubayazıt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Mustafa Şahin ve çalışanlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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