Doğum Gününde Türk Bayrağını Kurtardı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde eşi ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Ömer Akbaş (51), kayalıklara takılı kalmış Türk bayrağını bulunduğu yerden kurtardı. Bayrağı büyük güçlükle alan Ömer Akbaş, "Bugün doğum günümdü. Bundan güzel hediye olamazdı zaten" dedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer ve eşi Funda Akbaş (41) çifti doğa yürüyüşü yapmak için Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Ballıkaya mevkisine gitti. Akbaş çifti, yürüyüşleri esnasında kayalıklara takılmış ve yırtılmış bir Türk bayrağını görmeleri üzerine harekete geçti. Tehlikeye rağmen Ömer Akbaş, tırmanarak bayrağı kayalıklardan alıp, 3 kere öpüp alnına koydu. Ardından çift, bayrağı yanlarına alarak evlerine döndü.

'BUGÜN DOĞUM GÜNÜM VE BU BANA EN GÜZEL HEDİYE OLDU'

Yürüyüş esnasında Türk bayrağının kayalıklara takılı halde olduğunu gördüklerini belirten Ömer Akbaş, "Eşimle birlikte doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Gezinti esnasında uçurumun kenarında Türk bayrağımızı gördük. Bayrağımızı orada öyle bırakmaya içimiz el vermedi ki bize de yakışmaz zaten. Ben de zor da olsa bayrağımızı bulunduğu yerden almak için kayalıklara tırmandım ve sonunda da bayrağımızı aldım. Bugün doğum günüm ve bu bana en güzel hediye oldu. Bundan güzel hediye olamazdı" dedi.

'BÜYÜK BIR ZORLUKLA BAYRAĞIMIZI KURTARDI'

Eşi Funda Akbaş ise "Eşimle uzun zamandan beri tartışmasını yapıyorum. Ballıkaya'ya çıkmak istedim. O da biraz sarp, yüksek olduğu için gitmek istemiyordu. En sonunda bugün kandırdım ve oraya çıktık. Yürüyüş yaparken bir mağara vardı oraya bakmak istemiştim. Sonra oraya doğru gittik, eşim bayrağı gördü. Kayalıklarda asılı vaziyetteydi bayrağımız ve sonra eşim, büyük bir zorlukla bayrağımızı kurtardı. Aldı oradan, ona da doğum günü hediyesi oldu. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bayrağı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

