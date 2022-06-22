Doğum gününden 3 gün önce iş kazasında öldü - Son Dakika
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Doğum gününden 3 gün önce iş kazasında öldü

22.06.2022 17:35
Doğum gününden 3 gün önce iş kazasında öldü

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, RTG vincinin (konteyner kaldıran vinç) tekerleğinin altına kalan, mekanik bakım teknisyeni Hilkan Arcan (48), doğum gününden 3 gün önce hayatını kaybetti.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, RTG vincinin (konteyner kaldıran vinç) tekerleğinin altına kalan, mekanik bakım teknisyeni Hilkan Arcan (48), doğum gününden 3 gün önce hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Aliağa'daki entegre liman işletmesinde meydana geldi. Mekanik bakım teknisyeni, evli ve 1 erkek çocuk babası Hilkan Arcan, RTG vincinin tekerleğinin altında kaldı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Arcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Arcan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arcan'ın 25 Haziran'da doğum gününün olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan entegre liman işletmesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir iş kazası yaşanmıştır. Söz konusu kazada mekanik teknisyeni olarak görev yapan bir çalışma arkadaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu elim olay ve acı kaybımız nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Kazayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

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İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü
Kaynak: DHA

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

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