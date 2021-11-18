Doğum gününü yavru kangallarla kutladı - Son Dakika
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Doğum gününü yavru kangallarla kutladı

18.11.2021 10:12

Doğum gününü yavru kangallarla kutladıSİVAS Sivas'ta Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, doğum gününü 'hayatımın bir parçası' dediği yavru kangallarıyla kutladı.

Doğum gününü yavru kangallarla kutladı

SİVAS Sivas'ta Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, doğum gününü 'hayatımın bir parçası' dediği yavru kangallarıyla kutladı.

30 yılı aşkın süredir Kangal yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız, her sene doğum günlerini kangallarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de doğum gününü kangallarıyla kutlayan Yıldız, eline pastasını alarak yavru Kangalların bulunduğu yuvaya girdi. Pastasının mumunu üfleyerek, elleriyle minik kangallara pasta yedirdi. Daha sonra pastanın tamamını yavrulara bıraktı. Dakikalar içerisinde pastayı bitiren minik kangallar renkli anlar yaşattı.

"Bu bir mutluluktur"

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangallarıyla her türlü sosyal faaliyetleri giderdiğini belirterek, "Benim hayatımın bir parçası olan kangallarım 30 yılı aşkın süredir onlarla bir hayat sürdürüyorum. Onlara inanılmaz entegre oldum onlarda bana oldular. Aramızda her türlü sosyal faaliyetleri de giderebiliyoruz. Doğum günümü her sene olduğunda mutlaka onlarla da doğum günümü paylaşmanın sevincini yaşıyorum. Bunlar içerisinde büyüyenler, 1 yaşında olanlar 5 yaşında olanlar doğum günümü gördükleri için onlarda alışıklar. Dolayısıyla benimde kendimi onlarında kendini hatırlatma oluşumunu gösterme şansımız oluyor. Yani bu bir sevinçtir, paylaşımdır, mutluluktur" dedi.

Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı
Doğum gününü yavru kangallarla kutladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğum gününü yavru kangallarla kutladı - Son Dakika


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