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Doğum kontrol hapı alan kadınların beynindeki hipotalamus bölümü küçülüyor
6 saat önce
İnsan beynini inceleyen araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanan kadınların beyinlerindeki hipotalamus bölgesinin kullanmayan kadınlara göre ciddi oranda küçüldüğünü tespit etti.
İnsan beynini inceleyen araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanan kadınların beyinlerindeki hipotalamus bölgesinin kullanmayan kadınlara göre küçüldüğünü tespit etti.
Radiological Society of North America'nın (RSNA) yıllık konferansında sunulan araştırma sonuçlarına göre beynin alt kısmında ve pitüiter bezin üzerinde bulunan hipotalamus bölgesi çeşitli hormonları üretmenin yanı sıra vücut ısısını, iştahı, cinsel arzuyu, uyku düzenini ve kalp ritmini düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:13
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