Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Diyarbakır-Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Diyarbakır- Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saat 22.45 civarında Diyarbakır-Eğil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABA 603 plakalı ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Eğil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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