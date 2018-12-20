Son Dakika Haberleri: Doğumunun 92'nci Yılında Sevenleri Fikret Otyam'ı Andı

Doğumunun 92'nci Yılında Sevenleri Fikret Otyam'ı Andı

3 saat önce

Anadolu'nun yetiştirdiği büyük ressam, fotoğrafçı ve gazeteci Fikret Otyam, doğumunun 92. yıl dönümünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Doğumunun 92'nci Yılında Sevenleri Fikret Otyam'ı Andı, System.String[]
Anadolu'nun yetiştirdiği büyük ressam, fotoğrafçı ve gazeteci Fikret Otyam, doğumunun 92. yıl dönümünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anadolu'nun yetiştirdiği büyük ressam, fotoğrafçı ve gazeteci Fikret Otyam, doğumunun 92. yıl dönümünde Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde anıldı. 19 Aralık 1926'da Aksaray'da doğan ve sanat hayatı boyunca Anadolu halkının yaşantısını, kültürünü, müziğini, rengini ve geleneklerini fotoğraf makinesi ve fırçası ile dünyaya duyuran sanatçı, 2015'de hayata veda etti. Çankaya Belediyesinin Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlediği etkinlikte Otyam'ı sevenler bir araya geldi. Etkinliğin başında kısa bir konuşma yapan Fikret Otyam'ın kızı Elvan Baransel, "Desteğini ve dostluğunu her zaman hissettiğimiz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ederim. Babamız Fikret Otyam ile annemizin aziz hatırası önünde saygı ve özlemle eğiliyoruz. Bu anma gecesine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Gülhan Birsöz ve Zafer Akkaş'ın sunumlarıyla başlayan etkinlikte Fikret Otyam'ın hayatı görsellerle sanatseverlere sunuldu. Anma etkinliği, Fikret Otyam'ın sesini çok beğenerek dinlediği Halk Müziği sanatçısı Zeynep Karababa'nın seslendirdiği türkülerle sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Yılmaz Güney, Çankaya, Fikret Otyam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Rusya'da Sosyalizmin Yeniden Kurulması Mümkün mü" Sorusuna Putin, Tek Cümlelik Yanıt Verdi Rusya Lideri Putin, Ne Zaman Evleneceğine İlişkin Soruya Esprili Yanıt Verdi

Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:52:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğumunun 92'nci Yılında Sevenleri Fikret Otyam'ı Andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]