Doğuş'tan Lise Kış Okulu: Geleceğin Teknolojileri

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "2. Lise Kış Okulu" ile gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. "Future Makers: Yapay Zeka, Robotik ve Kuantum ile Yarını Tasarla" temasıyla gerçekleştirilecek program, 28–29 Ocak 2026 tarihlerinde Dudullu Kampüsü'nde düzenlenecek.

"Future Makers: Yapay Zeka, Robotik ve Kuantum ile Yarını Tasarla" temasıyla 28–29 Ocak 2026 tarihlerinde Dudullu Kampüsü'nde düzenlenecek Kış Okulu kapsamında lise öğrencileri, Doğuş Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülecek atölye çalışmaları ve demo derslerle üniversite deneyimini erken yaşta yaşayacak.

"Robotik, Yapay Zeka ve Kuantum" odaklı atölyeler

Programda öğrenciler; robot köpekler ve insansı robotlarla tanışma, kuantum bilgisayarlar ve kuantum teknolojilerine ilişkin uygulamalı bilgi edinme, yapay zeka ve robotik alanlarında deneyim kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca, üstün teknoloji altyapısına sahip laboratuvar ve atölyelerde derslere katılarak üniversite ortamını birebir deneyimleyecek.

Üniversite hayatına erken uyum imkanı

Kış Okulu'na katılan öğrenciler, Doğuş Üniversitesi'nin kampüs yaşamını yakından tanımanın yanı sıra bölüm ve programlara ait yüksek teknoloji altyapısına sahip laboratuvar, atölye ve dersliklerde uygulamalı çalışmalar yapabilecek. Program kapsamında ayrıca üniversite ve bölüm tercihleri konusunda ücretsiz rehberlik desteği de sunulacak.

9-12. sınıf ve mezunlara açık

Kış Okulu'nun ilk gününde açılış konuşmaları, kampüs turu ve atölye çalışmaları yer alırken; ikinci gün yapay zeka ve gelecek odaklı oturumlar, uygulamalı atölyeler, sosyal etkinlikler ve katılım belgelerinin dağıtımıyla program tamamlanacak. Programa, 9, 10, 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri ile mezun gruplar katılabilecek.

Yetkililer, sınırlı kontenjanla düzenlenecek etkinliğe ilginin yoğun olmasının beklendiğini belirterek erken başvuru çağrısında bulundu.