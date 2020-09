Doğuştan kelebek hastası olan Semra, 27 yıl sonra ilk kez et yiyebildi - Son Dakika

HALK arasında 'kelebek' olarak bilinen Lupus hastalığı nedeniyle 27 yıldır sadece sıvı gıda ile beslenebilen Semra Sevinç (27), tedavi için geldiği Kütahya'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez et yedi. Sevinç'in o anları kameralar tarafından kaydedilirken 4,5 aylık hamile olan genç kadın, 15 dakikalık operasyonla hayatının değiştiğini söyledi.

Bartın'da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olan Semra Sevinç, aradığı devayı Kütahya'da buldu. Rahatsızlığı nedeniyle doğduğu günden bu yana su, süt ve filtre edilmiş çorba ile hayata tutunabilen 4,5 aylık hamile genç kadın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez katı gıda ile beslendi.

15 DAKİKALIK OPERASYONLA HAYATI DEĞİŞTİHastalığına rağmen evlenip mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen ve 4,5 aylık hamile olduğunu ifade eden Semra Sevinç, "Hiçbir şey yiyemiyordum. Bebeğimi besleyemiyordum. Kütahya'daki İbrahim Uygun hocamızı internette gördüm. Araştırdım ve buraya geldim. Ömrümde ilk defa et yedim ve çok mutluyum. Geçirdiğim operasyon sayesinde ilk defa katı gıdalar yedim. Çok mutluyum, çok da iyiyim şu an. 15 dakikalık bir operasyonla resmen hayatım değişti" dedi.'BU MUTLULUĞU TATMALI'Kendisi gibi kelebek hastası olan birçok kişinin toplum içine girmekte zorlandığını belirten Sevinç, "Benim hastalığımda olan kimseler mutlaka bu operasyonu geçirip, bu mutluluğu tatmalı. Gerçekten yemek yememek çok zor. Benim hastalığımda olanlar evden dışarıya çıkamıyor, korkuyor. Toplum içine girmekte zorlanıyorlar. Ama ben buna rağmen evlendim ve şu an 4 senelik evliyim, 4.5 aylık hamileyim" diye konuştu.'O YEMEK YİYEMEYİNCE BEN AĞLIYORDUM'Erkan Sevinç ise eşi Semra ile birlikte bir lokantaya gittiklerinde yemek yiyemediği için çok gözyaşı döktüğünü ifade ederek, "Ben yemek yiyebiliyorken o yiyemiyordu ve ağlıyordum, üzülüyordum, içim içimi yiyordu. Sonra internet üzerinden İbrahim Hocamızı bulduk. Daha önce bir kişinin böyle bir operasyon geçirdiğini gördük, bende 'İbrahim hocamızın yanına gidelim, orada senin boğazını açtıralım' dedim. Allah razı olsun İbrahim hocamızdan. Şükürler olsun hem çocuğumun hem de karnı doyacak. Bizi mutlu ettiler" dedi.'EN BÜYÜK İSPATI SEMRA'Semra Sevinç'e uyguladıkları özel bir teknik ile yemek borusuna balon yerleştirdiklerini kaydeden ve operasyon hakkında bilgiler veren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, " Semra Hanım bize Bartın'dan ulaştı. Semra Hanım'ın hastalığı halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen genetik bir cilt hastalığı. Bu hastalarımızın maalesef ciltlerinde ciddi yaralar meydana geliyor. Yemek borusunda da yaralar oluşup, bazen tamamen kapanabiliyor. Semra Hanım bize 27 yıldır katı gıda yutamadığını, sadece su, süt ve filtre edilmiş çorba içebildiğini söyledi. Biz kendisini buraya davet ettik ve cesaret bularak geldi. Biz onun yemek borusunu özel ekibimizle kendi özel uygulamalarımızla açtık. Şu anda bütün gıdaları rahatlıkla yutabiliyor. Hayatında ilk defa et yemeye başladı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda Semra Hanım 4,5 aylık hamile ve eşiyle bize geldiler. Bu gibi hastalarımızda gıda alımı çok önemli. Yara akımlarıyla ilgili normal bir insanın neredeyse iki katı enerjiye ihtiyaçları var. Onları sağlayabilmeleri içinde yemeleri ve yutabilmeleri çok büyük bir önem arz ediyor. Semra Hanım hamile olduğu için de hem bebeği hem kendisi için büyük önem arz ettiğinden dolayı operasyonu doğum sonrasına bırakmak istemedik. Başarılı bir operasyon oldu. Şimdi yutabiliyor" açıklamasında bulundu.'TÜM HASTALARIMIZA YARDIMA HAZIRIZ'Semra Sevinç gibi birçok hasta olduğunu anlatan Prof. Dr. İbrahim Uygun, şunları söyledi:

"Bir o kadar da evlerinde kalan, doktorlara götürülmemiş, tedavi ettirilmemiş veya doktorlar tarafından tedavi edilmemiş hastanın olduğunu biliyor. Semra'nın onlara iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. İleri yaşlara gelerek, yemek yutabilen ve aynı zamanda evlenip, çocuk sahibi olabileceklerinin en büyük ispatı Semra'dır. Semra adına diğer bütün hastalarımıza yardıma hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."