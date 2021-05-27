Doktor adaylarına 'rol' yapan hastalarla eğitim - Son Dakika

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören doktor adayı öğrencilere ağlayan, kahkaha atan ve ağrı çeken hasta rolü oynayan sağlık çalışanları ile tıp eğitimi veriliyor. Uygulama ile öğrenciler gerçek hastalarla temas kurmadan önce temel hekimlik uygulamalarına yönelik eksiklerini tamamlıyor.

KTÜ Tıp Fakültesi'nde doktor adayı öğrencilerin temel hekimlik becerilerini artırmaları için farklı bir eğitim modeli uygulanıyor. Hastanede aralarında tiyatro eğitimi de almış çalışanlardan seçilen 'standardize hasta' adı verilen 10 gönüllü, gerçek hasta rolü yapmaya başladı. Hastalık senaryolarına göre rol yapan hastalar, doktor adaylarının eğitimine katkı sağlıyor. Kimi ağlayan kimi kahkaha atan kimi de ağrı çeken rolü yapan hastalar, senaryo gereği hastalığı gerçekçi olarak doktora hissettirmeye çalışıyor. Uygulama ile doktor adayı öğrenciler gerçek hastalarla temas kurmadan önce temel hekimlik uygulamalarına yönelik çalışma yapmış oluyor.

'GÜVENLİ ORTAMLARDA EĞİTİM'KTÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Selçuk Akturan, "Pandemi süreci tıp eğitimini de olumsuz etkiledi. Bizlerde mayıs ve haziran aylarında 2 ay sürecek olan temel hekimlik uygulamalarına ilişkin bir kamp programı tasarladık. 6 aydır kamp için hazırlıklarımız sürüyor. Eğitimlerde standardize hastalarımızdan ve simülasyon maketlerinden yararlanarak öğrencilerimizin gerçek hastalarla temas kurmadan önceki süreçte güvenli ortamlarda eğitim almalarını ve temel hekimlik uygulamalarına yönelik eksiklerini tamamlamayı hedefledik" diye konuştu.'STANDARDİZE HASTA SAYISI ARTACAK'Standardize hastaların eğitime olan katkısının önemine değinen KTÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunceli de "Standardize hasta öğrencilerle eğitim ve ölçme değerlendirme sınav süreçlerinde gerçek hasta ile temas etmeden önce onlara destek olan bir metot. Senaryoları oynayarak genel ve soruna yönelik öykü alma ve diğer öğretim muayene yöntemlerini standardize hastalarla gerçekleştirdikleri bir yöntem. Şu an hastanemiz bünyesinde gönüllü 10 tane standardize hastamız mevcut. Eğitimlerini aldılar ve hangi senaryoyu nasıl uygulayacağını bilen kişiler bunlar. Gönüllü kişilerle standardize hasta havuzumuzu da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.'HASTA SENARYOSUNU OYNUYORUZ'Standardize hasta Koral Koç, "Standardize hasta eğitimi aldık. Ben zaten yıllardır tiyatrocuyum. Elimize burada hasta senaryosu veriyorlar, biz de onu oynuyoruz. Yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor delirmiş gibi kahkaha atıyoruz. Bazen nefesimizi uzun tutmak zorunda kalıyoruz. Hastalığı en iyi şekilde doktora belirtmeye çalışıyoruz" dedi.Doktor adayı Zübeyde Yaşar ise "Normalde gerçek hastalar üzerinden yapmamız gereken eğitimi hasta rolüne bürünmüş standardize hastalarla yapıyoruz. Daha kapsamlı diye düşünüyorum. Normalde gerçek hastalarla bu eğitimi aldığımız zaman herkes muayene imkanına erişemiyordu. Ama şimdi hepimiz standardize hastalarla gerçek muayene yapabiliyoruz" diye konuştu.