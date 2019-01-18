Doktora Hakarete 11 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
NİĞDE'de çocuk acilde görevli doktora hakaret eden hasta yakınına 11 ay hapis cezası verildi.
NİĞDE'de çocuk acilde görevli doktora hakaret eden hasta yakınına 11 ay hapis cezası verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilde görevli doktor I.I.'ya, hasta yakını olan T.A. hakaret etti. Bunun üzerine doktor, T.A.'dan şikayetçi oldu. T. A. hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık T.A.'ya kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlediği için 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza duruşmadaki iyi hali nedeniyle 11 aya indirildi. Ceza ertelenmedi. - Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:30 Kaynak: DHA
Ozan Kabak'tan Galatasaray'a Duygusal Veda
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı
Fenerbahçe'nin İstediği Talisca, Çin'de Yıllık 11 Milyon Euro Kazanıyor
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı