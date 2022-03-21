Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim - Son Dakika
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Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim

21.03.2022 08:40

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen saldırının güvenlik kamerasına yansıyan anları gün yüzüne çıktı. Görüntülerde saldırgan M.K.'nın doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö.'ye şiddet uygulayıp "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği görülüyor. Olayın ardından M.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi.

GÜVENLİĞİ VE DOKTORU DÖVDÜ

Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

Bakırköy'de doktora saldırının görüntüleri ortaya çıktı

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.

Bakırköy'de doktora saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik Görevlisi, Sadi Konuk, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim - Son Dakika
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