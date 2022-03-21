Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi.
Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.
Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim - Son Dakika