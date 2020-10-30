Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım" - Son Dakika

Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım"

30.10.2020 11:01

Son dakika haberlerine göre Yozgat Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Özkan Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Yozgat Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Özkan Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Pandemi sürecinde hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisinde de görev alan Vural, 2 Eylül'de koronavirüse yakalandı.

Anne ve babasının da Kovid-19 testi pozitif çıkan Vural, 8 gün hastanede tedavi görürken annesi ve babasının tedavisi 3 hafta sürdü.

Vural, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı en ön cephede savaştıklarını, bu hastalığa yakalanma riski en yüksek grupta yer aldıklarını belirtti.

Eylül ayının başında halsizlik ve ciddi kas ağrılarının başladığını anlatan Vural, "Yoğun çalışma mesaisi nedeniyle ayakta duracak halim kalmadı ve test yaptırdım. Kovid-19 testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede yattım. Daha üzücü olanı ise anne ve babamda da hastalık başladı. Onlar yaş ve risk grubu nedeniyle daha uzun tedavi olmak zorunda kaldı. 3 hafta hastanede tedavi gördüler." dedi.

Vural, sağlık çalışanları olarak bu hastalığı yakınlarına bulaştırma riski taşımalarına üzüldüklerini aktararak şunları söyledi:

"Anne ve babalarımızı, sevdiklerimizi o hastanede yatarken, solunum sıkıntısı çekerken, ciddi derecede halsizlik yaşamak bizi daha fazla üzüyor. Bizleri en fazla zorlayan sevdiklerimizden uzak olmak, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymak, onlara sıkı sıkı sarılamamaktır. Anne ve babamın da karantina süresiyle birlikte 2 çocuğumdan bir ay uzak durmak zorunda kaldım."

"Gençler de hastanede yatabiliyor"

Vural, bütün insanların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaları gerektiğini dile getirerek, "Toplumumuzda gençler kendi vücut direncine güvenerek hastalığa karşı önemler konusunda zayıf kalabiliyorlar. Bu hastalığın yaş sınırı yok. Bu hastalık gençlerde de aynı şekilde hastaneye yatıracak kadar ağır seyredebiliyor. En azından gençlerimiz anne ve babalarını, evde beraber yaşadıkları sevdiklerini düşünüyorlarsa kurallara uysunlar." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Mustafa Kozan da Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini belirtti.

Kozan, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından doktor, hemşire, temizlik elamanlarının da bu hastalığa yakalandığını anlattı.

Sağlık çalışanlarının sürekli Kovid-19 hastalarıyla iç içe olduğunu, bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının, çocuklarından, anne babalarından ve arkadaşlarından uzak kaldığını aktaran Kozan, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlık çalışanlarının durumunu görmeleri ve tedbirlere daha fazla riayet etmeleri gerekir. Kovid-19 herkesi etkiliyor, genç hastalarımızda büyük sıkıntılar oluştu. Yoğun bakımda yatan genç hastalarımız oldu. Gençlerimizin en azından taşıyıcı olmamaları bu hastalığı daha ağır geçirecek kişileri düşünerek tedbirlere en yüksek düzeyde uymaları gerekir. Maske ve temizliğe uyduğu vakit bu işi başaracağız ve ipin ucunu kaçırmamamız gerekiyor."

Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım
Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım
Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım
Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım

Kardiyoloji bölümü, uzak filmi, Yozgat, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin ilk kez hakim karşısına çıktı Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş
Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu Barcelona başkan adayı Victor Font, takımın başına Guardiola'yı getirip Messi'yi ikna edecek formülü buldu         
10:48
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! Kıdemli albay öldürüldü         
10:33
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı Fransa'yı kana bulayan Tunuslu mültecinin ilk görüntüsü ortaya çıktı         
09:53
Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi         
09:43
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 11:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei