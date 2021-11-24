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Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika

Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız

24.11.2021 08:47

Pendik'te doktor Esma D.'nin saçlarını çekerek darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklandı. Şüpheli, "Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim" diyerek kendini savundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Kararlıyız. Faillerin peşlerini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor Esma D., 17 Kasım'da M.İ. isimli bir kadının saldırına uğradı. Genç doktorun saçlarını çeken saldırgan, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla ayrıldı. Olayın ardından gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ"

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, kasten yaralama kastının olmadığını söyleyerek, "Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım. Doktor hanımın, 'bu serumu çıkarmış, ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam bilemiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Savcılık, şüpheli M.İ.'yi, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TUTUKLANDI

Hakimlik, suçun işlendiğine dair somut delillerin bulunması, eylemin hiçbir sebep yokken gerçekleştirilmiş olması ve şüphelinin kamu görevini ifa eden doktora karşı görevi sırasında işlediği gerekçeleriyle şüpheli M.i.'nin tutuklanmasına karar verdi.

"SAÇLARIMI ELİNE DOLAYARAK KOPARDI"

Öte yandan, müşteki doktor Esma D.'nin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Genç doktor, Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını söyleyerek, "Olay günü M.İ. isimli kadın müşahede odasına alındı. Hasta müşahede odasında kolundaki damar yolunu çıkardıktan sonra arkadan bana saldırdı. Saçlarımı eline dolayarak saçlarımı kopardı, canımı acıttı. Şahıs saldırgan hareketlerine devam etti. Emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirmişler" diyerek şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

"FAİLLERİN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız."

Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı
Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız

Pendik Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Pendik, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika
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