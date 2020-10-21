Son dakika 3. sayfa: - Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: - Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı
21.10.2020 11:33
Son dakika haber... - Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı Gaziantep'te bir hastanede görev yapan doktorun cep telefonunu çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı.
- Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hastanede görev yapan doktorun cep telefonunu çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun görev sırasında masasında bıraktığı cep telefonunu çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yaptıkları operasyonla yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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