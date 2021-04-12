"Doku Kumaş Tasarım Yarışması" Türk kumaşının tanıtımına katkı sağlayacak

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (GATHİB), Türk kumaşının tanıtımına katkı sağlanması ve genç girişimcilere yeni kapılar açılması amacıyla düzenlenen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) binasında düzenlenen toplantıda, Gaziantep'in tarihi bir hikayesi olduğunu ve şehrin marka değerini dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Kentteki önemli kültürel miraslardan kutnu kumaşıyla ilgili çalışmalara değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Osmanlı'dan gelen kumaş fakat yok oluyor. İki usta kalmıştı. Gençlerde heves, öğrenme talebi yok. İki usta öldüğünde bitecekti. Gönüllülük önemli bir mesele. Bu konuda çalışmalar yaptık. Kutnuyu dünyaya anlatacak tüm fırsatları değerlendirdik. Bugün gelinen nokta çok önemli. Gelenekseli modernize hale getirmek çok önemli. Yalnızca kılık kıyafet değil, ev tekstiline de işlendi. Kutnunun zayıf tarafları 'Kutnia' markasıyla kuvvetlendi. Ciddi Ar-Ge, inovasyon var. Kumaş ciddi bir dönüşüm yaşadı. Bu bakımdan da büyük başarı var."

Gençlerin tasarım konusundaki bakış açılarına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Şahin, meslek edindirme kurslarında tasarımla ilgili eğitimler verdiklerini, geleneksel ürünleri onlara anlatmaya, yeni ürünler çıkarmaya teşvik etmeye çalıştıklarını anlattı.

Modacı Dilek Hanif de 30 yıldır sektörde olduğunu, İtalyan, Fransız kumaşı kullandıklarını, kendi ülkelerindeki değerlerin çok geç farkına vardıklarını ifade etti.

Gaziantep'e ilk geldiğinde kutnu kumaşını gördüğünü dile getiren Hanif, şöyle konuştu:

"Aslında bu önemli bir gelişmeydi. Tasarımla malzemeyi birleştirmek çok önemli. Kumaş önümüze geldiğinde heyecanlanıyoruz, ana maddesi nerededir düşünmüyoruz. Bu noktada yarışmayı çok önemsiyorum. Çok büyük değerlerimiz var ve kaybetmemeliyiz. Tasarımcıyı heyecanlandıran kumaş. Elinizde farklı değerler olunca daha da coşuyorsunuz. Biz tasarımlarımızı kendi ülkemizde ürettiğimiz kumaşlarla yapmalıyız. Biz artık doğaya daha saygılı, sentetikten arınmış malzemelerle, sürdürülebilir hale getirmeliyiz."

Gaziantep'te inanılmaz potansiyel olduğuna dikkati çeken Hanif, kentin dünyanın dört bir tarafına iplik, kumaş gönderdiğini, Türkiye'deki hazineleri el birliğiyle değerlendireceklerini aktardı.

"Katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız"

Kutnia markası kurucusu Julide Konukoğlu ise Gaziantep'in tekstilde söz sahibi bir şehir olduğunu, atalardan gelen mirasın modern hale getirilerek geleceğe aktarılması gerektiğini vurguladı.

Türk kadınının, yaşadıklarını desene aktardığını ancak bu dönemde de yeni tasarımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız. Yaptığımız yarışma çok kıymetli. Belki ileride markaların oluşmasına vesile olacak." dedi.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci de dünyada çok büyük yenilik ve değişimin olduğunu, kendilerinin de buna ayak uydurmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yarışmanın bölgeye büyük katkı sağlayacağına işaret eden Kileci, "Teknik ve artistlik jüri olacak. Yarışmanın kaybedeni olamayacak. En büyük kazananı da sektör, bölge olacak." diye konuştu.

Kileci, sektör olarak bu yıl da büyüme hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'in tarihi ve kültürüne dikkati çekerek, yarışmanın şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yarışma

Yarışmaya başvurular 17 Mayısa kadar "dokusundasanatvar.org" adresinden yapılabilecek. Sonuçları ekim ayında açıklanacak yarışma sonucunda birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken ilk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitim görme imkanına sahip olacak.

Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste ise GATHİB'in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi'nden "Eğitim Programı Ödülü" verilecek.

GATHİB tarafından Türk kumaşının tanıtımına katkı sağlanması ve genç girişimcilere yeni kapılar açılması amacıyla düzenlenen yarışma, Ticaret Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.