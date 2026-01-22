Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında 'kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapma' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.'yi (59) yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
