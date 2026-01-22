Dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Dolandırıcı yakalandı

22.01.2026 12:49
Kayseri'de kredi kartı bilgilerini çalarak 182 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, vatandaşın kredi kartı bilgilerini ve mobil bankacılık şifresini alarak 182 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım istediği şahıs tarafından yardım etme bahanesiyle kredi kartı bilgilerinin fotoğrafının çekilmesi ve mobil bankacılık şifresinin öğrenilmesi suretiyle hesabından 182 bin 750 TL harcama yapılarak dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.S.S. (19) ekipler tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Lütfen kredi veya banka kartınız ve şifrenizi tanımadığınız kişiler ile paylaşmayınız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Finans, Suç, Son Dakika

