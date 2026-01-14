Dolandırıcılara Afyon\'da Operasyon

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden sahte satılık ev ilanıyla 1 milyon 650 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.