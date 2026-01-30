Dolandırıcılara Dikkat! Jandarma Uyardı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, piyasa değerinin altında fiyatlarla araç satışı vaadiyle açılan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşların dolandırıldığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, internet üzerinden yapılan sahte araç satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Komutanlığın sosyal medya hesabından animasyon video ile paylaşılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, internette araç satışı adı altında açılan sahte siteler, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla güven kazanmaya çalışmaktadır. Kapora veya ön ödeme talep edilerek vatandaşlarımız dolandırılmakta, iletişim kısa sürede kesilmektedir. Bu tür ilanlara itibar etmeyiniz, ödeme yapmadan önce mutlaka doğrulama yapınız. Siber dolandırıcılığa karşı Jandarma her zaman görevi başındadır." denildi.