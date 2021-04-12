Dolandırıcıların üzerinden 28 bin 190 TL para ele geçirildi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 24 bin 64 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişi yakalanırken, 615 farklı asayiş olayında ise 434 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 5 ile 12 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 64 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 155 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 139 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 85'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı kamyonet, 116 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 7 adet sahte Amerikan doları ve dolandırıcılık olayında suçüstü ele geçirilen 28 bin 190 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 615 farklı asayiş olayında ise 434 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ