Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
03.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te dolandırıcılıkla mücadele için rehber hazırlandı, gençler uyarıldı ve bilinçlendirme yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dolandırıcılık suçlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Dolandırıcılık türleri, son dönemlerde artan yöntemler ve izlenmesi gereken yollarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı "Bilgilendirme Rehberi" hazırlayan başsavcılık, özellikle gençlerin "zahmetsiz kazanç" vaatleriyle banka hesaplarını kiralamaya yönlendirildiğine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin organize suç faaliyetlerinin bir parçası olabileceği ve ağır cezai yaptırımlara yol açabileceği vurgulandı. Rehberde, "Hesabını ver, komisyonunu al" şeklindeki tekliflerin masum olmadığı belirtilerek, bu tür girişimlerin kişileri suç zincirinin bir parçası haline dönüştüreceği ifade edildi. Vatandaşların şüpheli teklifleri reddetmesi ve kişisel finansal bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiğinin altı çizildi.

Bilgilendirme kapsamında; sahte e-ticaret ilanları, yapay zeka destekli yatırım vaatleri, evde iş fırsatı dolandırıcılığı, burs ve sosyal yardım istismarı, kripto para tuzakları ve şantaj gibi birçok yönteme karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Ayrıca banka şifreleri, SMS kodları ve kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılık suçunun bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngördüğü, bilişim sistemleri ve bankaların araç olarak kullanılması halinde ise bu cezanın üç yıldan on yıla kadar çıkabildiği aktarıldı. Çalışma kapsamında ayrıca Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla ilçedeki öğretmen, öğrenci ve veliler de dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirildi.

Yetkililer, şüpheli bir teklif alınması halinde bunun kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini belirterek; banka hesapları, GSM hatları, kimlik ve kripto hesap bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması, gelen mesajların saklanması ve durumun aile bireylerine ya da güvenilir kişilere bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Gerekli durumlarda banka, polis veya jandarma ile iletişime geçilmesi ve savcılığa müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kredi puanı yükseltme, yasal bahis ya da kripto işlemlerinde kullanılacağı ve komisyon verileceği yönündeki vaatlere itibar edilmemesi, "hesabım blokeli, hesabını kullanabilir miyim?" gibi talepler karşısında banka hesaplarının kimseyle paylaşılmaması istendi. Kimlik ve banka bilgilerinin bilinmeyen sitelere girilmemesi, bankalardan geldiği iddia edilen şifre ve kodların üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirmede ayrıca banka görevlilerinin hiçbir zaman müşterilerden mobil bankacılık şifresi ya da SMS doğrulama kodu talep etmeyeceğine dikkat çekilerek, yabancı numaralardan gelen linklere tıklanmaması ve tanıdıklardan gelen şüpheli mesajların farklı bir iletişim kanalıyla teyit edilmesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan alışverişlerin güvenli uygulamalar üzerinden yapılması, kişisel hesaplara para gönderilmemesi, internet harcamalarında sanal kart kullanılması ve alışveriş yapılan sitelerin güvenilirliğinin kontrol edilmesi önerildi. Kullanılmayan kartlarda e-ticaret özelliğinin kapalı tutulması ve yatırımların yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu onaylı aracı kurumlar ile bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediğini belirterek, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Finans, Rehber, Bitlis, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:21:25. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.