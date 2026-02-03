Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dolandırıcılık suçlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Dolandırıcılık türleri, son dönemlerde artan yöntemler ve izlenmesi gereken yollarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı "Bilgilendirme Rehberi" hazırlayan başsavcılık, özellikle gençlerin "zahmetsiz kazanç" vaatleriyle banka hesaplarını kiralamaya yönlendirildiğine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin organize suç faaliyetlerinin bir parçası olabileceği ve ağır cezai yaptırımlara yol açabileceği vurgulandı. Rehberde, "Hesabını ver, komisyonunu al" şeklindeki tekliflerin masum olmadığı belirtilerek, bu tür girişimlerin kişileri suç zincirinin bir parçası haline dönüştüreceği ifade edildi. Vatandaşların şüpheli teklifleri reddetmesi ve kişisel finansal bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiğinin altı çizildi.

Bilgilendirme kapsamında; sahte e-ticaret ilanları, yapay zeka destekli yatırım vaatleri, evde iş fırsatı dolandırıcılığı, burs ve sosyal yardım istismarı, kripto para tuzakları ve şantaj gibi birçok yönteme karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Ayrıca banka şifreleri, SMS kodları ve kimlik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı. Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılık suçunun bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngördüğü, bilişim sistemleri ve bankaların araç olarak kullanılması halinde ise bu cezanın üç yıldan on yıla kadar çıkabildiği aktarıldı. Çalışma kapsamında ayrıca Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla ilçedeki öğretmen, öğrenci ve veliler de dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirildi.

Yetkililer, şüpheli bir teklif alınması halinde bunun kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini belirterek; banka hesapları, GSM hatları, kimlik ve kripto hesap bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması, gelen mesajların saklanması ve durumun aile bireylerine ya da güvenilir kişilere bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Gerekli durumlarda banka, polis veya jandarma ile iletişime geçilmesi ve savcılığa müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kredi puanı yükseltme, yasal bahis ya da kripto işlemlerinde kullanılacağı ve komisyon verileceği yönündeki vaatlere itibar edilmemesi, "hesabım blokeli, hesabını kullanabilir miyim?" gibi talepler karşısında banka hesaplarının kimseyle paylaşılmaması istendi. Kimlik ve banka bilgilerinin bilinmeyen sitelere girilmemesi, bankalardan geldiği iddia edilen şifre ve kodların üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirmede ayrıca banka görevlilerinin hiçbir zaman müşterilerden mobil bankacılık şifresi ya da SMS doğrulama kodu talep etmeyeceğine dikkat çekilerek, yabancı numaralardan gelen linklere tıklanmaması ve tanıdıklardan gelen şüpheli mesajların farklı bir iletişim kanalıyla teyit edilmesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan alışverişlerin güvenli uygulamalar üzerinden yapılması, kişisel hesaplara para gönderilmemesi, internet harcamalarında sanal kart kullanılması ve alışveriş yapılan sitelerin güvenilirliğinin kontrol edilmesi önerildi. Kullanılmayan kartlarda e-ticaret özelliğinin kapalı tutulması ve yatırımların yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu onaylı aracı kurumlar ile bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediğini belirterek, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet etti.