Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası

Adana'da internet üzerinden hurda otomobil satışı ilanıyla bir kişiyi 8 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 6 ay hapis ve 32 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.H. ve müşteki Ç.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Ç.S'nin internet sitesinde hurda araç ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık M.H'nin, kendi banka hesabına kapora olarak 8 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Ç.S. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek M.H'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki Ç.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.H'yi 4 yıl 6 ay hapis ve 32 bin lira para cezasına çarptırdı.