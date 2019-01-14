Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve dolandırıcılıktan 5 ayrı sabıkası bulunan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve dolandırıcılıktan 5 ayrı sabıkası bulunan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 5 ayrı sabıkası bulunan S.F. adlı şahsı yaptıkları titiz çalışma sonucunda yakaladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Polis ekipleri, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ayrıca dolandırıcılık suçundan 5 adet sabıkası bulunan S.F. isimli şahsı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakaladı. Atatürk Mahallesi'nde belirtilen adreste yakalanan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy K1 Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nişantası'nda Moda Tasarım Atölyesi Olan Kadın, Kızı İçin Memleketine Dönerek Çiftçilik Yapmaya Başladı "Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:59:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]