Dolandırıcılık Suçundan Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve dolandırıcılıktan 5 ayrı sabıkası bulunan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve dolandırıcılıktan 5 ayrı sabıkası bulunan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 5 ayrı sabıkası bulunan S.F. adlı şahsı yaptıkları titiz çalışma sonucunda yakaladı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "Polis
ekipleri, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ayrıca dolandırıcılık suçundan 5 adet sabıkası bulunan S.F. isimli şahsı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yakaladı. Atatürk
Mahallesi'nde belirtilen adreste yakalanan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy
K1 Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
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