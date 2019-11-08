Dolar 5.75 lira, euro 6.35 lira, sterlin 7.37 lirada

Dövizler haftanın son işlem gününe yatay düzeylerde başladı. Dolar 5.75 lira dolayındaki hareketlerini sürdürürken, euro da 6.35 lirada işlem görüyor.

Perşembe gününe 0.66 artışla 101 bin 812 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 101 bin 812 puanı ve en yüksek 103 bin 281 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.37 artışla 103 bin 544 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 370 puanı ve en yüksek 144 bin 680 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.80 artışla 144 bin 680 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.62 düşüşle 12.72 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri ise dün spot kapanışta yüzde 12.26 düzeyindeydi.

dolar en düşük 5.7430 lira ve en yüksek 5.7621 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3408 lira ve en yüksek 6.3699 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3651 lira ve en yüksek 7.3860 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

Hazine, Perşembe günü 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs , HSBC ve JP Morgan'a yetki verilmişti" diye anımsatıldı.

Açıklamaya göre, tahvile yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar oldu.

Buna göre, kupon oranı yüzde 5.60 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 oldu. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu işlemin kupon oranı euro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu.

Hazine, bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağladı.