Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada - Son Dakika

Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada

26.10.2020 08:58
Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,179 ve 1,204 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.64 düşüşle 1,190.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9313 lira ve en yüksek 7.9863 lirayı gördükten sonra, 7.98 – 7.99 lira aralığında,euro en düşük 9.4241 lira ve en yüksek 9.4649 lirayı gördükten sonra, 9.44 – 9.45 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3868 lira ve en yüksek 10.4208 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18302 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Son haftalarda pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi'nde Perşembe günü TCMB kararı sonrasında satıcılı bir seyir yaşanırken, haftanın son gününde de bankalar öncülüğünde satışlar devam etti. "Endeks haftayı Eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan yükseliş trendi (1,197) altında kapatırken, kur cephesindeki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır.

"Yeni hafta itibariyle 1,200'lü seviyelere denk gelen yükseliş trendi altında kalındığı sürece 1,182 – 1,169 ve 1,155 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste alımların yeniden güç kazanabilmesi için trend üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Trend üzerinde 1,210 - 1,216 ve 1,228 seviyeleri tekrar direnç olarak önem kazanacaktır."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Politika, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei