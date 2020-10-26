Dolar 7.98 lira, euro 9.44 lira, sterlin 10.39 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,179 ve 1,204 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.64 düşüşle 1,190.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9313 lira ve en yüksek 7.9863 lirayı gördükten sonra, 7.98 – 7.99 lira aralığında,euro en düşük 9.4241 lira ve en yüksek 9.4649 lirayı gördükten sonra, 9.44 – 9.45 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3868 lira ve en yüksek 10.4208 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18302 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Son haftalarda pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi'nde Perşembe günü TCMB kararı sonrasında satıcılı bir seyir yaşanırken, haftanın son gününde de bankalar öncülüğünde satışlar devam etti. "Endeks haftayı Eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan yükseliş trendi (1,197) altında kapatırken, kur cephesindeki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır.

"Yeni hafta itibariyle 1,200'lü seviyelere denk gelen yükseliş trendi altında kalındığı sürece 1,182 – 1,169 ve 1,155 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste alımların yeniden güç kazanabilmesi için trend üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Trend üzerinde 1,210 - 1,216 ve 1,228 seviyeleri tekrar direnç olarak önem kazanacaktır."