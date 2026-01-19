Dolar/TL 43,2760 Seviyesinde - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL 43,2760 Seviyesinde

19.01.2026 10:17
Dolar/TL, güne yükselişle başlarken 43,2760 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa'daki gümrük vergileri endişe yaratıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,2760 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 43,2750'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 43,2760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,3690'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,0190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin Grönland meselesinden dolayı 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla artan ticari ve jeopolitik gerilimler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 1 Şubat'tan itibaren, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamıştı.

Analistler, ABD'nin ticari yaptırımlarının Avrupa hükümetlerinin ellerindeki ABD varlıklarını azaltma ve avroyu destekleme olasılığını artırdığını söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler sürerken geçen hafta Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bu korkuları körükledi.

Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 43,2760 Seviyesinde - Son Dakika

SON DAKİKA: Dolar/TL 43,2760 Seviyesinde - Son Dakika
