Dolar/TL, 5,8950 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8950 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dün 5,9323 seviyesine kadar yükselen ve günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 5,8713'e gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,03 azalışla 5,8870'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,8950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,5290'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 7,5210'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1070 ve dolar endeksi da yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,2765'ten işlem görüyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını kaydetti.