Dolar/TL Yatay Seyirle 43,6400 Seviyesinde
Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 43,6400 Seviyesinde

11.02.2026 10:04
Dolar/TL 43,6400'den işlem görüyor; ABD'de zayıf perakende verileri Fed'in gevşeme beklentilerini artırdı.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,6400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,6270'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6400'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 52,0420'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,6890'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 96,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de perakende satışların tutarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 735 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi. Tüketici talebindeki zayıflamaya işaret eden veriler, iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı birlikte değerlendirildiğinde, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu durum dolar endeksinde gerilemeye neden oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken nisan toplantısında erken bir gevşeme adımıyla karşılaşma ihtimalleri masaya geldi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA



