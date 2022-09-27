Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 18,48 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 18,48 seviyesinden işlem görüyor

27.09.2022 11:23

Dolar/TL kuru hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Yeni güne artışla başlayan kur, 18,48 seviyelerinde işlem görmeye başladı. Dolar,18,4808 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,48 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,4808 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, bir önceki günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,4597'den tamamladı.

DOLARDA YENİ REKOR

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,4760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 17,8370'ten, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 19,9890'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün 114,5 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün 113,6'da dengelendi. Dün 0,9554 ile 20 yılın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün 0,9640 seviyesinde bulunuyor.

STERLİN DOLAR PARİTESİ TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından dün 1,0348 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gören sterlin/dolar paritesi, bugün yüzde 1'lik yükselişle 1,0790'dan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

JEROME POWELL'İN AÇIKLAMASI TAKİP EDİLECEK

Döviz piyasasında dün sterlin öncülüğünde yaşanan hareketliliğin bugün sakinleştiğine işaret eden analistler, oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 115'in direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 18,48 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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