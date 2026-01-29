Dolar/TL Yükselişle 43,42'de İşlem Görüyor - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle 43,42'de İşlem Görüyor

29.01.2026 10:21
Dolar/TL, güne 43,4240 seviyesinden başlayarak %0,1 artış kaydetti, Fed açıklamaları etkili oldu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4240 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3980'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,4240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 52,1640'tan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 60,1880'den satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilere paralel şekilde faizi sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlarında oynaklıkların artmasına neden oldu.

Fed Başkanı Powell, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Artan endişelerle ABD varlıklarına olan talepte azalma görülürken dolar endeksindeki gerileme sürüyor. Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 96,1 seviyesine çekildi.

Mayıs ayında başkanlık görev süresi dolduğunda Fed yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağına ilişkin soruya cevap vermeyen Powell, "Bu sorular için uygun bir zaman ve yer var, ancak bugün bu konulara girmeyeceğim." diye konuştu.

Powell'ın ABD'nin mevcut borç seviyesine karşı riskli bakış açısını yansıtan açıklamaları ülke ekonomisine dair beklentilerin sorgulanmasına yol açtı.

Öte yandan ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik endişeler ve ABD'de hükümetin tekrar kapanma ihtimalleriyle risk algısının yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

