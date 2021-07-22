Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 22 Temmuz Perşembe dolar, EURO! - Son Dakika

22 Temmuz 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL? Bugün dolar ne kadar? EURO, dolar alış fiyatı!

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5825 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5825 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

22 Temmuz 2021, Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,5850 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5800 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0900lira seviyesinde kapattı.

22 Temmuz 2021, Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,0950 TL

Euro alış fiyatı : 10,0850TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8353 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8252

şeklinde belirlendi.

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