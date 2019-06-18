Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe Sarayı'nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Dolmabahçe Sarayı'nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi

1 saat önce

Dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu, Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde konser verdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi, System.String[]
Dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu, Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde konser verdi. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgiyle izlediği konser, yaz boyunca her hafta salı günü verilmeye devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar'a bağlı tarihi mekanlar her yıl, özellikle yaz aylarında, yoğun ilgi görüyor. Bu ilgiye karşılık ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmak ve bu mekanların şahitlik ettiği dönemleri hatırlamak amacıyla Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde mehteran konseri düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü tarafından verilen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Konserlerin yaz boyunca her hafta Salı günü saat 11.00'de verilmeye devam edeceği bildirildi.

Mehter konserini izleyen Çinli bir turist, "Son derece mükemmel. Sadece bir şov değil, tarihteki insanların güçlerini göstermek için kullandıkları bir yöntem. Bunun arkasında gerçek nedenler var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Dolmabahçe Sarayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe Sarayı'nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]