Dolmabahçe Tüneli'nde Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
1 saat önce
Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'nde, patenli 5 gencin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi.
Beşiktaş Dolmabahçe
Tüneli'nde, patenli 5 gencin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli'nde 5 patenli genç, tehlike ve yasağa aldırmadan yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde gençlerin geçen araçlara aldırış etmediği görülürken, kamerayı gören bir gencin işaret yapması ise dikkat çekti.
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamera tarafından saniye saniye görüntülenirken, iki genç kendilerini çeken kameramanın soruları karşısında, 'Başka yolun olmadığını söyleyerek' kendilerini savundu.
Yaşları 15 ile 18 arasında değişen gençlerin, tehlikeli tünel yolculuğunun ardından durması yasak olan yerde oturarak dinlendiği görüldü.
Bir süre dinlenen gençler daha sonra Beşiktaş'a doğru patenle devam etti. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:54 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Lens, Serbest Kalmanın Eşiğine Geldi
Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti
İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti
Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti