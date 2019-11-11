Dominic Thiem, Federer'i mağlup etti
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.
Avusturyalı Thiem, 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i 1 saat 40 dakika sonunda 2-0 (7-5, 7-5) mağlup etti.
Turnuvanın 2. gününde Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas ve Rafael Nadal-Alexander Zverev maçları oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:37
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