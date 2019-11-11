Son Dakika Haberleri: Dominic Thiem, Federer'i mağlup etti
Son Dakika Spor Dominic Thiem, Federer'i mağlup etti

Dominic Thiem, Federer'i mağlup etti

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Dominic Thiem, Federer'i mağlup etti, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.


Avusturyalı Thiem, 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i 1 saat 40 dakika sonunda 2-0 (7-5, 7-5) mağlup etti.


Turnuvanın 2. gününde Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas ve Rafael Nadal-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Roger Federer, Bjorn Borg, İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:37 
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