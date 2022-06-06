Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

06.06.2022 21:16
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, ofisinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mera, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

ÇALIŞANLAR BİNADAN ÇIKARILDI

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

ESKİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU

55 yaşındaki Mera, Eski Cumhurbaşkanı Salvador Jorge Blanco'nun oğluydu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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