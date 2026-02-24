Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe - Son Dakika
Son Dakika Logo

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe

Haberin Videosunu İzleyin
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
24.02.2026 13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
ATV ekranlarında yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanan "domuz eti" sahnesinin ardından izleyici ilgisinde sert düşüş yaşadı. Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ın başrolde olduğu dizinin izlenme oranları tüm kategorilerde düştü. Günün en az izlenen yapımı olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayın günü de değişti.

ATV ekranlarında yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanan "domuz eti" sahnesinin ardından izleyici ilgisinde sert düşüş yaşadı. Başrollerinde Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı yapım, son bölümüyle tüm kategorilerde günün en düşük izlenen dizisi oldu.

TARTIŞMALI SAHNE SONRASI DÜŞÜŞ

Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu'nun canlandırdığı Tülin karakterinin, muhafazakar bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram ettiği sahne sosyal medyada tepki çekmişti. İzleyicilerin "provokatif" ve "gerçeklikten uzak" olarak değerlendirdiği sahnenin ardından gözler üçüncü bölüm reytinglerine çevrildi. Sonuçlar, yapım ekibi için beklentilerin altında kaldı.

TÜM KATEGORİLERDE GERİLEDİ

Dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte dizi, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında düşüş yaşadı. Reyting oranları şu şekilde açıklandı:

  • Total: 1.85
  • AB: 1.34
  • ABC1: 1.70

"Aynı Yağmur Altında", bu sonuçlarla günün en az izlenen yapımı oldu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Reytinglerdeki gerilemenin ardından kanal yönetimi yayın gününde değişikliğe gitti. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, 4. bölümünden itibaren Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Sert Murat Sert:
    iyi olmus. 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    birde atv de direkt senaristin görevine son verilmeli 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
