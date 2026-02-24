Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe

ATV ekranlarında yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanan "domuz eti" sahnesinin ardından izleyici ilgisinde sert düşüş yaşadı. Başrollerinde Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı yapım, son bölümüyle tüm kategorilerde günün en düşük izlenen dizisi oldu.
Dizinin ikinci bölümünde Mine Çayıroğlu'nun canlandırdığı Tülin karakterinin, muhafazakar bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram ettiği sahne sosyal medyada tepki çekmişti. İzleyicilerin "provokatif" ve "gerçeklikten uzak" olarak değerlendirdiği sahnenin ardından gözler üçüncü bölüm reytinglerine çevrildi. Sonuçlar, yapım ekibi için beklentilerin altında kaldı.
Dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte dizi, Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında düşüş yaşadı. Reyting oranları şu şekilde açıklandı:
"Aynı Yağmur Altında", bu sonuçlarla günün en az izlenen yapımı oldu.
Reytinglerdeki gerilemenin ardından kanal yönetimi yayın gününde değişikliğe gitti. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, 4. bölümünden itibaren Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.
