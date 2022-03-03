Domuz saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavisinin ardından taburcu edildi - Son Dakika
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Domuz saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavisinin ardından taburcu edildi

03.03.2022 14:43
Domuz saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavisinin ardından taburcu edildi

Tokat'ın Zile ilçesinde domuz saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde domuz saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçede 5 gün önce arkadaşlarıyla ava çıkan Ali Osman Demirsoy (40), domuz saldırısı sonucu yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy'un omuzlarında kırıklar olduğu belirlendi.

Ameliyat edilen Demirsoy, daha sonra taburcu edildi.

Demirsoy, AA muhabirine, hafta sonu Zile'de avlanırken bir domuzun kendisine saldırdığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır avcılık yaptığını belirten Demirsoy, "Avlanırken arkadaşlarım büyük bir domuzun geldiğini söyledi. Ben görmedim, telsizden duydum geldiğini. Bir anda anlamadım, saniyelik oldu, ateş etme şansım dahi olmadı. Domuz bana vurdu. Vurunca tüfek elimden düştü. Belli bir zaman birbirimizle mücadele ettik." dedi.

Arkadaşlarından yardım isteyecek vaktinin bile olmadığını vurgulayan Demirsoy, şunları kaydetti:

"Çünkü iletişim kesildi, telsiz elimden gitti. Kendi mücadelemle kurtuldum. Domuzla belki 3 dakika, belki 5 dakika, daha az zaman da olabilir, biraz mücadele ettim. Boynundan tuttum. Kolumun kırıldığını hissettim. Ona taşla vurdum. Sonunda bıraktı gitti. Sonuçta iki omzumu da kırdı. 2 dakika yerimden kalkamadım. Omzumun birini hissetmedim. Bileklerim kırıldı diye düşündüm. Kalktım, oturdum, telsizi elime aldım. Arkadaşa telsizden anons yaptım, 'Domuz bana saldırdı, gel' diye. Arkadaş geldi. Sol kolumu hiç kaldıramıyordum. Arkadaşlar hastaneye getirdiler."

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ameliyat, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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