Son Dakika Haberleri: 'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe
Son Dakika Magazin 'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe - Son Dakika Magazin

'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe

6 saat önce

Kapalı gişe sahnelenen oyun, nisan ayına kadar 100 temsille tüm İtalya'yı baştan sona dolaşacak.

'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe, System.String[]

Kapalı gişe sahnelenen oyun, nisan ayına kadar 100 temsille tüm İtalya'yı baştan sona dolaşacak.


Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Don Kişot"ta Yılmaz, Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyor. Alessio Boni ve Serra Yılmaz'a sahnede Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari ve Elena Nico gibi ünlü İtalyan oyuncular da eşlik ediyor.

Don Kişot, İtalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


37 milyonun üzerinde basılan yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı
Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Hanife Gürdal "Sen kapalı değil miydin?" diyerek küfür eden takipçisine tükürerek tepki gösterdi MasterChef'te şarkı söyleyen görme engelli kız, performansıyla herkesi mest etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Don Kişot' İtalya'da kapalı gişe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]