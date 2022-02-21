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Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması "Truth Social" kullanıma sunuldu - Son Dakika

Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması "Truth Social" kullanıma sunuldu

21.02.2022 12:42
Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması "Truth Social" kullanıma sunuldu

Donald Trump'a ait yeni sosyal medya uygulaması "Truth Social" kullanıcılara sunuldu.

Donald Trump'a ait yeni sosyal medya uygulaması "Truth Social" kullanıcılara sunuldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması "Truth Social" dün gece yarısından önce Apple Store'dan kullanıma sunuldu. Ön sipariş eden kullanıcıların telefonuna otomatik inen uygulama, Trump'ın geçen yıl belli uygulamalardaki kısıtlanmalarının ardından sosyal medyaya tekrar dönüşünü ifade ediyor. Bazı kullanıcılar uygulamaya kaydolma esnasında yaşadıkları sorunu bildirmelerinin ardından, "Yoğun talep nedeniyle sizi bekleme listemize aldık" uyarısıyla karşılaştı.

Trump Media & Technology Group (TMTG) ve Devin Nunes tarafından geliştirilen uygulama, kendini ifade özgürlüğü şampiyonu olarak nitelendiren ve görüşlerinin doğru olduğunu hisseden kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor. Nunes dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta Apple App Store'da yayınlanmaya başlayacağız. Bu harika olacak çünkü platformda çok fazla insan olacak. Hedefimiz bu ve buna ulaşacağız. En azından ABD'de Mart ayı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçeceğimizi düşünüyorum" demişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması 'Truth Social' kullanıma sunuldu - Son Dakika


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