Son Dakika Haberleri: 'Döndüm Ben'in Afişi Görücüye Çıktı

'Döndüm Ben'in Afişi Görücüye Çıktı

1 saat önce

Başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı komedi filmi 'Döndüm Ben'in afişi görücüye çıktı.

'Döndüm Ben'in Afişi Görücüye Çıktı, System.String[]

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği, yapımcılığı Nadir Yakut'un yaptığı, senaryosunu ise Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un kaleme aldığı, 'Döndüm Ben' keyifli hikayesiyle dikkat çekiyor.

15 Şubat'ta Vizyonda...

15 Şubat'ta seyirciyle buluşacak olan 'Döndüm Ben' filminde, 'Evliliğini bitirme planları yapan Cenk'in, eşi Melda'nın çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşı Samet'e danışmasıyla gelişen olayları komik bir dille anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:10 Kaynak: Bültenler

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