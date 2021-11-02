Dondurma çalan 2 şahıs bekçilere yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da bir marketin dolabından dondurma çalan yabancı uyruklu 2 şahıs bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin kapı önünde bulunan dondurma dolabının kilidini bükerek kısmen açan yabancı uyruklu B.Ö. (16) ve A.Ö. (15) dolaptan paket dondurmaları alarak hızla olay yerinden kaçtı. Gençlerin dolabı zorladıklarını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yakın olan mahalle ve çarşı bekçileri yabancı uyruklu gençlerin eşkalini tespit ederek çevrede arama çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi, Dere Mahallesi 653 sokakta yakalayan bekçiler üst araması yaparak dolaptan çaldıkları dondurmaları çantalarında buldu. Bekçiler tarafından çağırılan Çocuk Şube ekibi yabancı uyruklu gençleri sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Hırsızlık şüphelisi gençler yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

(Yavuz Akkan/İHA)