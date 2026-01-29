Dondurma Dolabının Çalınma Anı Kamerada

El arabası ile dondurma dolabını çaldı; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde market önündeki dondurma dolabını el arabasına yükleyip, çalan şüphelinin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Gece saatlerinde marketin önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, dışarıdaki dondurma dolabını yanında getirdiği el arabasına yükleyip, bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi, dolabın olmadığını görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlarda dolabın çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerini bildirdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.